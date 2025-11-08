'Chicharito' Rompe la Sequía Con Gol Ante Rayados, ¿Cuándo Marcó Por Última Vez?

Las Chivas sorprendieron a propios y extraños hoy sábado 8 de noviembre, pues se impusieron por marcador de 4-2 ante los Rayados de Monterrey en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto rojiblanco, gracias a este triunfo, se llevó tres puntos. Además, la afición en el Estadio Akron pudo celebrar un gol de Javier 'Chicharito' Hernández, por primera vez en el certamen.

Hernández, goleador histórico de la Selección Mexicana, pudo marcar su primer tanto del Apertura 2025 con un remate de cabeza que terminó por sentenciar la victoria para las Chivas en los minutos finales del compromiso. Tras anotar, 'Chicharito' rompió en llanto y besó el escudo del Rebaño ante el grito de los miles de aficionados en el estadio.

¿Cuánto tiempo llevaba 'Chicharito' sin anotar?

Este gol de Javier Hernández rompe una larga sequía anotadora que vivía el histórico delantero mexicano. La última vez que había logrado marcar en un partido oficial había sido el 27 febrero de 2025, cuando movió las redes en el partido entre Chivas y Atlético San Luis.

Desde entonces, 'Chicharito' no había sido capaz de marcar un solo gol oficial, pero finalmente ha conseguido sacudirse esa mala racha.

