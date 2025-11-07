Cruz Azul vs Pumas: ¿A Qué Hora Es y Dónde Ver el Partido de la Liga MX 2025?

Uno de los partidos más esperados del fin de semana es el Cruz Azul vs Pumas, con bastante en juego. La Máquina celeste quiere ganar para asegurar el liderato del Torneo Apertura 2025. Y los Pumas están urgidos de un triunfo para meterse al Play-In.

No hay mañana para los Pumas: con 18 unidades se ubica en el sitio 11 de la tabla general, así que necesita con urgencia un triunfo para meterse en zona de Play-In. De lo contrario, tendrá que ver la Liguilla por televisión.

Y es que este viernes el club Querétaro venció 2-1 al FC Juárez y llegó a 20 puntos, para rebasar a los Pumas en la clasificación. Los Gallos Blancos se treparon así a la décima posición, que es la última que da derecho a jugar la repesca.

Pero los universitarios tendrán enfrente a un Cruz Azul bastante motivado, porque la victoria le garantizará el liderato general y la ventaja de cerrar como local los partidos de Liguilla. La Máquina cementera suma 35 unidades y es seguido de cerca por Toluca, América y Tigres.

Cualquier titubeo le puede costar caro al conjunto celeste, ya que Diablos y Águilas tienen 34 unidades, mientras que los Tigres están en el cuarto escalón con 33 puntos.

Cruz Azul vs Pumas en Vivo: ¿Horario y dónde ver el partido de la jornada 17 de Liga MX 2025?

El partido Cruz Azul vs Pumas se jugará este sábado 8 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, debido a que La Máquina no puede jugar en Ciudad Universitaria como local ante los auriazules (así se estableció en el contrato de arrendamiento).

La cita para que suene el silbatazo inicial es a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Si quieres ver en vivo y de manera gratuita las acciones, podrás hacerlo al sintonizar el Canal 5. También será transmitido en TUDN, en señal por cable. O a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

A continuación todos los partidos de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025:

Viernes 7 de noviembre

Juárez 1-2 Querétaro

Mazatlán vs Necaxa a las 21:00 horas

Tijuana vs Toluca a las 21:00 horas

Sábado 8 de noviembre

Tigres vs San Luis a las 17:00 horas

Guadalajara vs Monterrey a las 17:07 horas

León vs Puebla a las 19:00 horas

Toluca vs América a las 19:00 horas

Cruz Azul vs Pumas a las 21:05 horas

Domingo 9 de noviembre

Santos Pachuca a las 17:00 horas

Hay que señalar que además de que está en juego el liderato general, en esta jornada también se decidirá qué equipos entrarán al Play-In o repechaje, en busca de dos boletos para la llamada Fiesta Grande.

Con información de N+

RGC