¿Dónde Ver Toluca vs América? Horario y Canal que Pasa el Partido de Liga MX 2025
En el cierre del torneo regular de la Liga MX 2025 hay varios juegos que son clave para definir al líder general de la tabla. Y uno de ellos es Toluca vs América. Estos son los detalles
La fecha 17 del Torneo Apertura 2025 inicia este viernes con tres encuentros, pero los partidos que sacarán chispas se disputarán mañana sábado. El duelo que más llama la atención es el Toluca vs América, pero también destaca el Cruz Azul vs Pumas. Estos son los detalles.
El partido Toluca vs América será un choque de trenes. Ambas escuadras quieren terminar como líderes generales y tienen posibilidades de conseguirlo. Tanto los Diablos como las Águilas han sumado los mismos puntos: 34. Y están en las posiciones 2 y 3 de la tabla general, aunque los escarlatas llevan mejor porcentaje de goleo.
Toluca y América están ubicados abajo del Cruz Azul, que lidera la clasificación general con 35 unidades. Así que están al acecho, esperando que la Máquina descarrile ante los Pumas para rebasarla.
Hay que mencionar que incluso los Tigres aspiran a llegar a la cima: Tienen 33 unidades y confían en que Cruz Azul pierda, además de que el Toluca vs América termine en un empate. De ser así, siempre y cuando le ganen al Atlético San Luis, los felinos del norte llegarán a 36 puntos: superarían los 35 de los celestes, escarlatas y azulcremas.
Toluca vs América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX 2025?
El partido Toluca vs América se jugará este sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos.
Si quieres ver el partido Toluca vs América, puedes hacerlo de manera gratuita por el Canal 5. También será transmitido en señal por cable a través de TUDN. O si lo prefieres estará disponible en la plataforma de streaming ViX Premium.
A continuación los horarios de los partidos de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025:
Viernes 7 de noviembre
- Juárez vs Querétaro a las 19:00 horas
- Mazatlán vs Necaxa a las 21:00 horas
- Tijuana vs Toluca a las 21:00 horas
Sábado 8 de noviembre
- Tigres vs San Luis a las 17:00 horas
- Guadalajara vs Monterrey a las 17:07 horas
- León vs Puebla a las 19:00 horas
- Toluca vs América a las 19:00 horas
- Cruz Azul vs Pumas a las 21:05 horas
Domingo 9 de noviembre
- Santos Pachuca a las 17:00 horas
Hay que señalar que además de que está en juego el liderato general, en esta jornada también se decidirá qué equipos entrarán al Play-In o repechaje, en busca de dos boletos para la llamada Fiesta Grande.
