Se Enfrentan Seguidores de Toluca y América Previo a Partido en la Capital Mexiquense

La noche del viernes se reportaron disturbios y golpes entre aficionados del Toluca y del América.

Los aficionados de las Águilas se reunieron afuera del hotel de concentración del equipo en la capital mexiquense, previo al partido de este sábado contra los Diablos Rojos, correspondiente a la última fecha del torneo regular.

Los simpatizantes del América llevaban serenata a su equipo, y se terminaron enfrentando en la vía pública con seguidores del Toluca.

Los supuestos aficionados del equipo mexiquense atacaron a los del América.

La policía local no intervino para detener la agresión.

Información preliminar estima que hubo personas lesionadas y daños a vehículos.

Otro caso

En una concentración similar, hace dos semanas en Guadalajara, un aficionado de Chivas murió en medio de una trifulca con supuestos seguidores del Atlas.

Con información de N+

