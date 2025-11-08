¡Top 3! Selección Mexicana Femenil Vence a Brasil en el Mundial Sub-17 y Conquista Bronce

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció a Brasil en una cardiaca tanda de penales, con la que logró conquistar la medalla de bronce, en el duelo que se jugó en el estadio Olímpico de Rabat.

Un autogol de Brasil obligó a que la lucha por el tercer lugar se definiera en tanda de tiros, tras quedar 1-1 en tiempo regular. En la definición, el tricolor ganó 3-1, con una destacada participación de la arquera Valentina Murrieta.

¿Cuándo se jugó la final del Mundial Femenil Sub-17?

El partido por el título de la final del Mundial Femenil Sub-17 entre Corea del Norte y Países Bajos, se disputa este mismo sábado 8 de noviembre en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Noticia en desarrollo