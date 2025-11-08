Querétaro Vence a Juárez y Guadalajara Clasifica a Cuartos de Final del Torneo Apertura

El viernes en el inicio de la jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Querétaro venció a Juárez y Guadalajara clasificó a los cuartos de final.

Pese a la derrota, los Bravos de Juárez que se quedaron con 23 puntos confirmaron su presencia en el ‘play in’.

En tanto los Gallos Blancos del Querétaro llegaron a 20 puntos y por el momento quedaron en la repesca, en espera de lo que suceda en el resto de la jornada con Pumas y Santos.

En el partido disputado en Ciudad Juárez los visitantes abrieron el marcador a los 12 minutos con un remate de Alí Ávila dentro del área chica.

La ventaja para los Gallos la aumentó Moisés Mosquera con un autogol al 22, al intentar rechazar con la cabeza un tiro que finalmente entró en su propia portería.

Ya en el segundo tiempo los Bravos se acercaron con un remate de cabeza de Diego Valoyes al 57 anotando el único tanto para los de casa.

Con la derrota del equipo juarense, las Chivas del Guadalajara, con 26 unidades y que este sábado jugarán ante Monterrey, obtuvieron el sexto y último pase a cuartos de final.

Atlas eliminado

Los Zorros del Atlas quedaron eliminados al perder 2-0 en su visita a los Xolos del Tijuana.

Tijuana llegó a 24 puntos mientras que Atlas se quedó con 17 unidades.

Los goles que le dieron la victoria a Tijuana fueron cortesía de Jesús Gómez al 65 y de Unai Bilbao al minuto 73, ambos con cabezazos.

Necaxa logra igualar a último momento

Necaxa le arrancó el empate 1-1 al Mazatlán en su visita a Sinaloa. Ambos equipos llegaron a este partido ya eliminados.

Al minuto 45+6 Fabio Gomes, de penal, anotó el gol de los Cañoneros del Mazatlán que terminaron con 14 puntos.

Mientras que para los Rayos del Necaxa, Ricardo Monreal, con un toque a bocajarro al 90+4, igualó el marcador para cerrar su participación en el torneo con 17 puntos.

Con información de AFP

LECQ