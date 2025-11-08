¿Qué Equipos Están Clasificados a Liguilla, Play In y Eliminados en el Apertura 2025?

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX está llegando a su fin, al menos en lo que se refiere a la Fase Regular. La última jornada ya comenzó y aquí te contamos qué equipos ya tienen asegurado su boleto directo para la Liguilla, cuáles están peleando por clasificarse al Play-In y aquellos que ya no tienen ninguna esperanza de competir por el título.

Equipos eliminados del Apertura 2025

Los clubes que, matemáticamente, ya están eliminados son:

Puebla

León

Mazatlán

Atlético San Luis

Atlas

Necaxa

La lucha por el Play-In de la Liga MX

Por ahora son tres los equipos que ya tienen su lugar asegurado en el Play-In del Torneo Apertura 2025: Tijuana, Juárez y Pachuca. Eso quiere decir que sobra un lugar y aún hay tres equipos que tienen posibilidades de conseguirlo, pues dependiendo los resultados de la última fecha, Querétaro, Pumas y Santos podrían avanzar a la fase de reclasificación.

¿Qué equipos ya están clasificados a la Liguilla en el Apertura 2025?

Los seis equipos que están clasificados a la Liguilla son: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, Monterrey y Chivas. Sin embargo, los primeros cuatro mencionados aún pueden terminar la Fase Regular como líderes de la tabla, lo cual les daría la ventaja de jugar la ronda de eliminación directa, con la ventaja de cerrar las llaves como locales.

Chivas, independientemente de los otros resultados de la Jornada 17, va a terminar el torneo como sexto lugar. Rayados, por su parte, podría subir al cuarto puesto.

