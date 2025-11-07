Alex Vesia, de los Dodgers, Revela que su Hija Murió Mientras se Disputaba la Serie Mundial 2025

En medio de las celebraciones por el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial 2025, surgió una triste noticia: el fallecimiento de la pequeña hija del pitcher Alex Vesia.

Fue el propio lanzador quien dio a conocer que su bebé había muerto en días pasados. Esa fue la razón por la que se ausentó de la Serie Mundial 2025, con el permiso del equipo angelino.

Como se recordará el jueves 23 de octubre el relevista Alex Vesia tuvo que dejar la concentración, justo un día antes del inicio de la Serie Mundial ante los Blue Jays, debido a “un asunto familiar”, Así lo informó la institución a través de sus redes sociales:

Con gran pesar compartimos que Alex Vesia está fuera del equipo mientras él y su esposa Kayla lidian con un asunto familiar profundamente personal

Luego de eso, el entrenador Dave Roberts dijo que ante la ausencia de Vesia tuvieron que hacer ajustes en el roster para afrontar el llamado “Clásico de Otoño”, debido a la importancia del relevista zurdo. Y dejó en claro que era una “baja sensible” en el equipo.

Alex Vesia; ¿Cuándo falleció la hija del relevista de los Dodgers?

Alex Vesia se ausentó de toda la Serie Mundial y apenas reapareció este viernes para dar a conocer en sus redes sociales el motivo por el que no jugó y no se había manifestado:

Nuestra hermosa hija se fue al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor que estamos pasando, pero la llevamos en nuestro corazón y apreciamos cada segundo que pasamos con ella

Además Vesia señaló que tanto él como su esposa estaban muy agradecidos por las muestras de apoyo por parte de la organización de los Dodgers y a la Major League Baseball (MLB), además de los mensajes de aliento luego de la muerte de su bebe, de nombre Sterling Sol Vesia:

Hemos visto TODOS sus mensajes, comentarios y publicaciones. Nos han traído mucho consuelo

Alex y Keyla, quienes se casaron en enero del 2024, habían anunciado en abril del 2025 que esperaban a su primer bebé. Eso lo dieron a conocer a través de una publicación en Instagram en la que mostraban una foto de la ecografía y la frase “Bebé Vesia en camino, ¡estamos más que emocionados por este próximo capítulo!”.

Lamentablemente, la pequeña Sterling Sol Vesia falleció el 26 de octubre. Aunque dio a conocer la tristeza que embargaba a su familia, el pitcher Alex Vesia se reservó los detalles sobre las causas del fallecimiento de su bebé.

