Selección Mexicana Anuncia Convocatoria Para Fecha FIFA de Noviembre

La Selección Mexicana jugará dos partidos amistosos durante el mes de noviembre, en el marco de la Fecha FIFA, ante sus similares de Uruguay y Paraguay. El estratega del Tricolor, Javier Aguirre, seleccionó a los 26 futbolistas que representarán al combinado mexicano durante esos dos compromisos, los cuales se llevarán a cabo el 15 y el 18 de noviembre respectivamente.

Entre las ausencias más notables están la de Santiago Gimenez y Julián Quiñones, por un tema de lesión, así como la de el guardameta Guillermo Ochoa, por decisión técnica. En ese sentido, el portero que milita en la liga de Chipre, no ha aparecido en las convocatorias de la Selección Mexicana desde la pasada Copa Oro 2025.

La lista de convocados de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Luis Malagón (América) y Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Raúl Rangel (Chivas), Luis Malagón (América) y Carlos Acevedo (Santos Laguna) Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Kevin Álvarez (América) y César Montes (Lokomotiv Moscú)

Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Kevin Álvarez (América) y César Montes (Lokomotiv Moscú) Mediocampistas: Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erik Lira (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Fidel Ambriz (Monterrey) y Gilberto Mora (Tijuana)

Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erik Lira (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Fidel Ambriz (Monterrey) y Gilberto Mora (Tijuana) Delanteros: Alexis Gutiérrez (América), Hirving Lozano (San Diego FC), Diego Lainez (Tigres), Armando González (Chivas), Jesús Ruvalcaba (Pumas), Raúl Jiménez (Fulham), German Berterame (Monterrey) y Roberto Alvarado (Chivas)

