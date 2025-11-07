Detienen a 18 Personas entre Árbitros y Dirigentes por Amaño de Partidos en el Futbol Turco

Un total de 18 personas fueron detenidas en un operativo lanzado por la Fiscalía de Estambul por haber participado en apuestas relacionadas con amaños en el futbol turco.

La dependencia local informó que inició una investigación contra 17 árbitros, el presidente del Eyüpspor de la Superliga turca y el expresidente del Kasimpasa.

Detalló que, dado que los jueces centrales son servidores públicos, está investigando el valor de las apuestas y comparando sus ingresos oficiales con otras ganancias.

También indaga las sospechas de amaño de partidos, los cuales vulneran la legislación deportiva del país.

Teniendo en cuenta que los árbitros son funcionarios públicos, y considerando que las actividades de apuestas son contrarias a su función y pueden generar comportamientos inapropiados y beneficios económicos indebidos fuera de sus ingresos oficiales, se ha determinado que tales acusaciones deben ser examinadas dentro del marco de la Ley de Prevención de la Violencia y el Desorden en el Deporte

En total, fueron 21 las órdenes giradas contra personas en 12 provincias del país, sin embargo, dos de ellas están en el extranjero y una no fue localizada en su domicilio. Las otras 18 personas fueron detenidas.

La federación turca señaló que hay futbolistas involucrados en apuestas y que se investigará a 3 mil 700 jugadores para deslindar responsabilidades.

Amaño de partidos en el futbol turco

La investigación de las autoridades comenzó luego de que la federación de ese país informara que 371 árbitros de los 571 federados habían participado en apuestas legales de futbol o tenía cuentas de apuestas.

La federación suspendió el pasado viernes a 149 nazarenos y asistentes por participar en apuestas.

Un total de 152 de 371 árbitros vinculados a apuestas —22 de primera división— lo hacían activamente en las competiciones, lo que vulnera las normas de la federación, aunque no se trate de apuestas ilegales.

Medios turcos informaron que 45 de los 250 delegados que envía a los partidos dimitieron a su cargo por haber participado en apuestas deportivas.

A pesar del escándalo, la federación turca señaló que no hay indicios de una organización específica de apuestas que haya influido en los resultados.

Con información de N+

ICM