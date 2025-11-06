Jueza Deja en Liberad a Dos Ladrones de Relojes de Lujo con Historial de 52 Detenciones

Una jueza en España dejó libres a dos ladrones de relojes de lujo, a pesar de contar con un historial de al menos 52 detenciones.

Pertenecen a banda más activa de robo de relojes de alta gama

Los implicados son acusados de ser parte de una de las bandas más activas de hurto de relojes de alta gama de Barcelona.

La juzgadora manifestó que los detenidos estaban localizables al proporcionar una dirección y un número de teléfono; por ello, quedaron libres.

En los informes policiacos, los agentes los describieron como “una banda de relojeros profesionales” y en la resolución judicial no se tuvieron en cuenta los antecedentes penales de los detenidos.

¿Quiénes son los detenidos por más de 50 robos que quedaron libres?

Se trata de S.H., de 29 años, detenido en 40 ocasiones, pendiente de cumplir una condena de cinco años y nueve meses de prisión; M.A., detenido 20 veces, y A.S., que suma 12 detenciones y una condena de doce meses de prisión pendiente de cumplir.

El 31 de octubre de 2025, fueron detenidos dos de los supuestos ladrones de relojes autores, mientras que del tercero se desconoce su paradero.

Liberan a detenidos por usar violencia mínima

El juzgado de instrucción número 2, en Barcelona, España, los dejó libres al considerar que el hurto se realizó con “violencia mínima”.

Destaca que en los documentos policiacos no se mencionan los antecedentes de los detenidos. Se investiga por qué la Fiscalía local había solicitado el ingreso en prisión de los detenidos, pero la jueza no tomó en cuenta lo anterior.

Con información de N+

HVI