¿Quién Ganó el Partido de México vs Costa de Marfil en el Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana Sub-17 jugó su segundo compromiso de la Fase de Grupos en el Mundial de la categoría, al enfrentar al combinado de Costa de Marfil. Luego de haber caído en su debut del certamen contra Corea del Sur, México necesitaba de un triunfo para no complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El compromiso de México vs Costa de Marfil finalizó con un marcador de 1-0 en favor de la escuadra nacional mexicana, que gracias al gol de Ian Olvera al minuto 74, logró sumar sus primeros puntos del torneo. Con esta victoria, el Tricolor Sub-17 asegura, como mínimo, finalizar la segunda jornada del certamen en el tercer lugar del Grupo F, aunque podría ser segundo dependiendo del resultado entre Corea del Sur y Suiza.

¿México ya clasificó a la siguiente ronda del Mundial Sub-17?

El triunfo obtenido ante Costa de Marfil representa un paso hacia adelante en la búsqueda por el boleto a la próxima ronda del Mundial Sub-17 para la Selección Mexicana. Si bien aún no han conseguido el pase a los dieciseisavos de final del certamen que se disputa en Qatar, México depende de sí mismo para lograrlo, pues un triunfo ante Suiza en la tercera fecha de la Fase de Grupos, amarraría su presencia en dicha instancia.

Cabe recordar que, para esta edición del Mundial Sub-17, participan 48 selecciones, de las cuales 32 avanzarán a la fase de eliminación directa.

¿Cuándo juega México vs Suiza en el Mundial Sub-17?

El tercer y último compromiso de la Selección Mexicana Sub-17 en la Fase de Grupos del Mundial, se jugará ante el combinado de Suiza. Ese partido, que podría definir si México avanza a los dieciseisavos de final, se disputará el próximo lunes 10 de noviembre en punto de las 6:30 horas (tiempo del centro de México).

