Monterrey vs América Femenil Hoy: Hora y Dónde Ver el Partido de Cuartos de Final en la Liga MX

En la Liga MX femenil ya se juega la Liguilla y este jueves 6 de noviembre se llevarán a cabo varios partidos. El más interesante es el duelo Monterrey vs América, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

Además del partido Monterrey vs América, este jueves también se disputa otro partido de alta tensión: Guadalajara vs Toluca. Además del FC Juárez vs Tigres.

Los cuartos de final de la Liga MX femenil iniciaron ayer miércoles con el encuentro Cruz Azul vs Pachuca. Las celestes cayeron 2-1 en su casa, así que buscarán revertir el marcador global en el duelo de vuelta.

Monterrey vs América femenil hoy: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Liga MX 2025?

El partido Monterrey vs América de cuartos de final de la Liga MX 2025 se jugará esta noche en el llamado Gigante de Acero, casa del club regiomontano. El balón rodará en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver el partido Monterrey vs América de manera gratuita, lo puedes hacer por la señal de Canal 9. También a través de TUDN en televisión por cable. Otra opción es a través de ViX Premium, plataforma de streaming.

