México no tiene margen de error en el Mundial Sub-17 luego de que en su debut cayó 2-1 ante su similar de Corea del Sur. Así que se jugará prácticamente todas sus posibilidades frente a Costa de Marfil, en el segundo partido del Grupo F.

Como se recordará, en el primer duelo del torneo que se disputa en Qatar, la Selección Mexicana fue superada 2-1 por el combinado de Corea del Sur. Así que el equipo tricolor está actualmente en el tercer sitio de su sector, sólo encima de Costa de Marfil.

México tiene que vencer a Costa de Marfil y le conviene que haya un ganador en el otro duelo del grupo: Suiza vs Corea del Sur. Esto para llegar a la última fecha con mayores posibilidades. Y es tanto suizos como coreanos suman 3 unidades luego de sus respectivos triunfos en la fecha inaugural.

Hay que recordar que a la ronda de dieciseisavos de final avanzan los primeros dos lugares de cada grupo, además de los 8 mejores terceros lugares. Y a veces eso se define hasta por la cantidad de goles recibidos y anotados. Así que la misión de México ahora es ganar y, si se puede, por goleada.

México vs Costa de Marfil en Mundial Sub-17: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Selección Nacional?

El partido México vs Costa de Marfil se jugará este viernes 7 de noviembre a las 08:45 horas en el Aspire Zone de Doha, Qatar.

Si quieres seguir en vivo el duelo México vs Costa de Marfil puedes hacerlo de manera gratuita por la señal de Canal 9. También estará disponible en señal de cable por TUDN o a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Hay que señalar que aunque el equipo mexicano no llevó a este mundial a Gilberto Mora, que cumplía con el requisito de la edad, cuenta con un equipo competente en el que destacan jugadores como el goleador Máximo Reyes (del club Santos), Luis Mario Gamboa (Atlas), Iñigo Borgio (del Leganés español), Lucca Vuoso (Santos) y Aldo Patricio de Nigris (Monterrey).

