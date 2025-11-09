Arrancaron las ATP Finals en Turín ¿Cómo le Fue a Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz arrancó su camino en las ATP Finals 2025 enfrentando al australiano Alex De Miñaur en el primer partido del Grupo Jimmy Connors, en Turín. El encuentro terminó con marcador de 7-6 y 6-2 en favor del tenista español, marcando así su debut en el certamen que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Después de un cierre de año intenso, Alcaraz llegó a Italia con la misión de recuperar el número uno del mundo, una posición que perdió ante Cameron Norrie. Por otra parte, Novak Djokovic, anunció su retiro del torneo por una lesión sufrida después de consagrarse campeón en Atenas. Su lugar fue ocupado por Lorenzo Musetti, quien también forma parte del grupo junto a Taylor Fritz y De Miñaur.

Pese a que el italiano Jannik Sinner le arrebató a Alcaraz la cima del ranking tras su título en el Masters 1000 de París, el español busca retomar la cima en el circuito. Para retomar esa posición, necesita sumar al menos 450 puntos, una cifra que podría asegurar alcanzando la final o ganando todos sus partidos del round robin.

Su rival en esta primera jornada, Alex De Miñaur, llegaba en un gran momento tras una destacada segunda mitad de temporada y con la intención de sorprender al murciano. El duelo ofreció un alto nivel técnico y ritmo vertiginoso, en línea con lo que se espera de un grupo que promete ser el más competitivo del torneo.

Con el retiro de Djokovic confirmado, el foco mediático se ha concentrado en la lucha directa entre Alcaraz y Sinner por cerrar el año como número uno del mundo. Ambos encabezan los grupos Jimmy Connors y Bjorn Borg, respectivamente, con nombres de peso como Taylor Fritz, Ben Shelton, Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime completando el cuadro.

¿Qué sucedió en el último duelo de Carlos Alcaraz?

En la antesala del torneo, Alcaraz venía de una sorpresiva eliminación en su debut en el Masters 1000 de París ante el británico Cameron Norrie, quien lo superó por 4-6, 6-3 y 6-4. Sin embargo, el español llegó a Turín decidido a recuperar su mejor versión y demostrar por qué ha sido uno de los jugadores más dominantes del circuito en los últimos años.

