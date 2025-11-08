Armando González es Campeón de Goleo de Liga MX; Tres Futbolistas Terminan Empatados

Luego de que se disputara la mayoría de los partidos de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, quedó definido el título de goleo. En esta ocasión, tres delanteros compartirán el honor, pues Armando González, Joao Pedro y Paulinho, anotaron 12 goles cada uno para asegurar ser los máximos romperredes de este certamen.

El delantero mexicano, Armando 'Hormiga' González se convierte así en el primer campeón de goleo de las Chivas en seis años. La última vez que el Rebaño tuvo en sus filas al máximo anotador de la Liga MX fue en el Apertura 2009, cuando Alan Pulido marcó una docena de tantos. Además, el joven atacante rojiblanco rompió la mejor marca goleadora del 'Chicharito' Hernández en su carrera con el club tapatío, la cual se dio justo antes de partir a Europa en el Torneo Bicentenario 2010 cuando metió once tantos.

Paulinho, tricampeón de goleo

La estrella del Toluca, Paulinho, marcó en la última fecha de la fase regular ante el América, llegando así a 12 goles en el certamen. Con esto, el delantero portugués se consagra como tricampeón de goleo en el futbol mexicano, demostrando que es una de las mejores contrataciones que he llegado a la Liga MX en los últimos años.

Paulinho ya tiene tres títulos de goleo. En el Apertura 2024 marcó 13 goles, mientras que el Clausura 2025 lo finalizó con 12 anotaciones.

