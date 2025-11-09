F1: ¿Cuál Fue el Resultado del Gran Premio de Brasil?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entró en su fase decisiva y el Gran Premio de Brasil volvió a ofrecer una carrera vibrante, llena de emoción, incidentes y drama en el Autódromo José Carlos Pace, en São Paulo. Con solo tres fechas restantes en el calendario, la lucha por el campeonato continúa más cerrada que nunca.

El fin de semana comenzó con una carrera sprint llena de tensión, en la que Lando Norris se quedó con la victoria y amplió ligeramente su ventaja como líder del campeonato, mientras que su compañero Oscar Piastri abandonó tras un contacto que lo dejó sin puntos. Esa diferencia marcó el tono del domingo, donde ambos pilotos de McLaren salieron decididos a imponer condiciones en el trazado de Interlagos.

En la clasificación del sábado, Norris había asegurado la pole position con un tiempo de 1:09.511, por delante del joven Kimi Antonelli (Mercedes) y de Charles Leclerc (Ferrari). Piastri, su rival directo en la pelea por el título, arrancó cuarto, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó eliminado en la Q1, lo que lo obligó a iniciar desde el pit lane.

Lando Norris se llevó una victoria impecable en el Gran Premio de Brasil, firmando su séptimo triunfo de la temporada y consolidando su posición como líder del campeonato. El piloto británico dominó de principio a fin en Interlagos, mostrando un ritmo sólido, una estrategia perfecta y un manejo sin errores que lo llevaron a la bandera a cuadros con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores.

Detrás de él, Kimi Antonelli logró su mejor resultado en la Fórmula 1, resistiendo la presión de Max Verstappen y asegurando su primer podio como subcampeón. El joven piloto de Mercedes se mantuvo firme en los giros finales, defendiendo con valentía ante los ataques del neerlandés, quien remontó desde el pit lane para terminar en el tercer puesto y mantener con vida —aunque apenas— sus esperanzas en la lucha por el título.

El Gran Premio estuvo marcado por intensos duelos, sanciones, estrategias cruzadas y abandonos notables, incluidos los de Hamilton y Leclerc. A pesar de la acción constante en la pista, Norris se mantuvo ajeno a todo el caos y cruzó la meta sin oposición, logrando victorias consecutivas tras su triunfo en el GP de México y confirmando su condición de favorito al campeonato con solo unas fechas restantes en el calendario.

Antes del inicio del Gran Premio, la diferencia en el campeonato era mínima: Norris lideraba con 365 puntos, seguido por Piastri con 356, y Verstappen se encontraba a 39 unidades del primer lugar. Con este resultado, la pelea por el título se mantiene abierta rumbo a las últimas tres citas del calendario, donde todo puede cambiar.

El Autódromo José Carlos Pace, histórico escenario del automovilismo mundial, volvió a ser testigo de una carrera impredecible en la que el público brasileño respondió con un ambiente espectacular, confirmando por qué Interlagossigue siendo uno de los trazados más emblemáticos del campeonato.

¿Dónde es el siguiente GP de la Formula 1?

La Fórmula 1 continuará su rumbo hacia el cierre de la temporada 2025 con el Gran Premio de las Vegas el próximo 22 de noviembre, donde se espera que la definición del título se mantenga al rojo vivo entre McLaren y Red Bull.

