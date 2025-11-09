Muere en Accidente Jessica Noemí Lara, Tesorera Municipal de Mier y Noriega, Nuevo León

Este 9 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de Jessica Noemí Lara García, tesorera municipal de Mier y Noriega, Nuevo León, tras un accidente registrado durante la noche del sábado 8 de noviembre en la carretera que conduce de Doctor Arroyo hacia este municipio.

Noticia relacionada: Motociclista Muere Tras ser Atropellado por una Camioneta en Guadalupe, Nuevo León

El percance ocurrió cerca de las 11:30 de la noche, a la altura del Ejido Dolores. En el automóvil impactado también viajaba la hermana y la sobrina de la funcionaria, quienes resultaron con diversas lesiones y fueron trasladadas a un hospital de la región para recibir atención médica.

Testigos en el lugar señalaron que el impacto fue de gran magnitud, provocando que la camioneta responsable terminara volcada y el vehículo de las víctimas quedara completamente destrozado. Segín los primeros informes, el presunto culpable conducía en estado de ebriedad.

Elementos de la Guardia Nacional y agentes de vialidad acudieron al sitio para acordonar la zona y facilitar las labores de rescate. Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) llevó a cabo los trabajos correspondientes y el levantamiento de los restos.

Lamenta municipio de Mier y Noriega fallecimiento de la tesorera Jessica Lara

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad del presunto responsable, quien habría sido detenido en el lugar del accidente.

El municipio de Mier y Noriega expresó su consternación ante la noticia, recordando a Jessica Lara como una servidora pública comprometida con su comunidad. El accidente ha generado conmoción en la región sur del estado, donde compañeros de trabajo se han unido en muestras de apoyo y condolencias hacia la familia de la tesorera.

Historias recomendadas:

DAGM