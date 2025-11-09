Motociclista Muere Tras ser Atropellado por una Camioneta en Guadalupe, Nuevo León

La noche de este sábado 8 de noviembre, un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por una camioneta que presuntamente habría ignorado la luz roja de un semáforo. El percance ocurrió sobre la avenida Benito Juárez en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El motociclista, identificado como Miguel Ángel, de 33 años de edad, circulaba por la calle Guerrero y se encontraba detenido en el cruce esperando la luz verde para avanzar hacia la avenida Benito Juárez. Al iniciar la marcha, fue embestido por una camioneta en color gris, la cual presuntamente se pasó un semáforo en rojo.

Tras el impacto, el motociclista perdió la vida quedando sobre el pavimento en la avenida Benito Juárez. La motocicleta fue encontrada unos 20 metros atrás de donde se encontraba la víctima. El automovilista de la camioneta se detuvo para auxiliar al joven y pedir apoyo a las autoridades de rescate.

El accidente fue reportado alrededor de las 10:20 de la noche y fueron elementos de Bomberos de Guadalupe, los cuales pasaban por este punto, quienes se detuvieron para brindar atención médica al motociclista; sin embargo, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Investigan muerte de motociclista en Guadalupe

Hasta este punto también llegaron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes detuvieron al conductor de la camioneta y lo trasladaron al Ministerio Público para ponerlo a su disposición. Autoridades ya investigan cómo ocurrió este percance para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso, por el momento el conductor de la camioneta permanecerá detenido hasta que las autoridades determinen cuál será su situación legal. En el sitio se encontraban algunas cámaras de seguridad, lo qué será de utilidad en este caso.

