Motociclista Muere Tras ser Arrollado por una Pipa en la Carretera a General Zuazua, Nuevo León

La tarde de este jueves 6 de noviembre un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por una pipa sobre la carretera a General Zuazua, Nuevo León. En el sitio se presentó una intensa movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de este percance.

Automovilistas que circulaban por esta vía pidieron las asistencias médicas tras visualizar como el joven motociclista se encontraba sobre el pavimento. Hasta este punto llegaron paramédicos quienes al revisar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De inmediato elementos de la policía municipal acordonaron el área para levar a cabo las investigaciones correspondientes. El conductor de la pipa fue detenido por los elementos de seguridad y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación legal.

La víctima de este accidente se trataría de un joven de entre 25 a 30 años de edad el cual fue identificado como Oliver Félix Sánchez. Hasta el momento se desconoce si el sujeto portaba casco de seguridad durante este percance vial. Se espera que en las próximas horas lleguen hasta este punto peritos del Instituto de Criminalista y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Video: Muere Motociclista Arrollado por Camión en Zuazua

Muere repartidor de comida en accidente vial en Monterrey

Otro accidente donde un motociclista perdió la vida ocurrió la tarde de este miércoles 5 de noviembre luego de que un conductor se impactara contra una camioneta en cruce de las calles Tapia y Zuazua en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

Hasta este punto llegaron paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron la muerte del hombre que tendría entre 40 y 45 años de edad. Elementos de seguridad ya investigan como ocurrió este percance para determinar las responsabilidades correspondientes.

