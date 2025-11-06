Asaltan a Albañiles en Privada del Fraccionamiento Cumbres Elite Premier en Monterrey

Un grupo de albañiles fue asaltado por personas armadas en un sector privado del Fraccionamiento Cumbres Elite Premier, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El robo se registró durante parte de la mañana de este jueves 6 de noviembre y generó la movilización de elementos de seguridad en la zona.

Presuntamente, al menos dos hombres armados ingresaron al sector privado del Fraccionamiento Cumbres Elite Premier, mientras otro más esperaba afuera en un vehículo listo para escapar rumbo a la avenida Paseo de los Leones, luego de robarles sus pertenencias y herramienta al grupo de albañiles que se encontraban trabajando en la construcción de una vivienda.

Los trabajadores de la construcción, víctimas del robo, fueron despojados de sus celulares, carteras, algunas cadenas y herramientas, que hasta el momento no se ha definido la cantidad exacta, cuando estaban sobre la calle Camino de Gobernadora y la calle Camino de Granjero, en el Fraccionamiento Cumbres Elite Premier.

Buscan a ladrones del Fraccionamiento Cumbres Elite Premier

El asalto al grupo de albañiles al interior del sector privado en el Fraccionamiento Cumbres Elite Premier generó la movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y peritos para llevar cabo las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, los tres presuntos ladrones involucrados en el robo no han sido identificados, pero las autoridades de seguridad de Monterrey continúan con la investigación del caso. El hecho ha causado alarma entre los vecinos del sector privado quienes temen que esta situación vuelva a ocurrir.

