Asesinan a Hombre a Balazos en la Colonia Lomas de Santa Mónica en Juárez, Nuevo León

Un hombre murió tras ser víctima de un ataque a balazos registrado durante la noche del miércoles 5 de noviembre, en la calle San Fernando de la colonia Lomas de Santa Mónica segundo sector, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Noticia relacionada: Ejecutan a Automovilista en Colonia Nuevo Repueblo en Monterrey

El reporte de denotaciones con arma de fuego generó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Juárez hasta la colonia Lomas de Santa Mónica donde encontraron a la víctima con heridas de bala. Paramédicos arribaron al sitio para trasladar al hombre, identificado como Miguel, a un hospital cercano.

Luego de unos minutos de que la víctima del ataque a balazos fue ingresado al hospital para su atención médica, los doctores confirmaron su muerte, debido a las heridas de bala que presentaba. Las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para realizarle la autopsia de ley al hombre.

Video: Ejecutan a Hombre en Ataque a Balazos en Juárez Nuevo León

Investigan homicidio de hombre en colonia Lomas de Santa Mónica, en Juárez

Tras confirmarse el fallecimiento del hombre identificado como Miguel, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se trasladaron hasta el hospital y posteriormente al lugar donde ocurrió el ataque armado en la calle San Fernando de la colonia Lomas de Santa Mónica.

Ya en el lugar del crimen, que fue acordonado por las autoridades de seguridad, los agentes ministeriales y peritos iniciaron con el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el móvil del ataque. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por el homicidio.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

SHH