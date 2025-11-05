Catean Agencia de Viajes Tras Presunta Estafa Millonaria en Apodaca, Nuevo León

La noche de este martes 4 de noviembre se realizó un cateo en una agencia de viajes ubicada en la calle Jacaranda, en la colonia Hacienda Las Margaritas en Apodaca, Nuevo León.

El cateo a la agencia de viajes surge luego de que clientes de este sitio presentaran algunas denuncias sobre un presunto fraude millonario luego de solicitar sus servicios, pagar por ellos y no recibir una respuesta por parte del personal de este lugar.

Fueron alrededor de 68 denuncias las cuales recibió la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en las cuales se mencionan ser víctimas de esta agencia. En algunos de los casos, llegaron a pagar hasta 180 mil pesos por persona para separa un viaje, el cual no se cumplió.

Luego de otorgar una orden contra este lugar, elementos de investigación acudieron hasta este punto para llevar a cabo el cateo en el cual fueron decomisados equipos de cómputo, terminales bancarias, diferentes documentos que indican el giro del negocio y contratos realizados con clientes que presuntamente fueron defraudados.

Buscan a presuntos estafadores en agencia de viajes en Apodaca

Javier Flores, fiscal de Nuevo León, mencionó que ya se estaría trabajando en la localización de los presuntos implicados en las estafas en la agencia de viajes, por lo que se espera que su captura se de lo más pronto posible para llevar a cabo las medidas legales correspondientes contra ellos.

Es una agencia de viajes, se obtuvieron indicios suficientes, dentro de las prácticas de la fiscalía es ubicar a afectados

El fiscal también mencionó que la presunta estafa sumaría en total la cantidad de tres millones de pesos entre las 68 denuncias recibidas. Javier Flores también dijo que los datos obtenidos durante el cateo serán de mucha ayuda en el caso.

Tenemos 68 denuncias con un monto de 3 millones de pesos, se obtuvieron datos buenos para la investigación

Con información de Luis Beza | N+

DAGM