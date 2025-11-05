Roban a Niño de 3 Años y es Localizado en Camión en el Centro de Monterrey

Luego de ser robado de los brazos de su madre, un menor de 3 años de edad fue localizado al interior de un camión urbano en el Centro de Monterrey. Los hechos fueron reportados a las 20:20 horas del martes 4 de noviembre en el cruce de las calles Washington y Galeana.

Noticia relacionada: Atropellan a Niña de Tres Años en Juárez, Nuevo León: Conductor Huye del Lugar

De acuerdo con el testimonio de la madre del niño, identificada como Cecilia Padilla de 24 años de edad, una mujer desconocida se le aproximó solicitándole dosis droga, pero al decirle que no tenía le arrebató a su hijo e intentó escapar con el pequeño abordo de un camión de la Ruta 117.

Yo venía caminando y ella me arrebató a mi niño porque quería que le diera droga, pero yo no traigo y me lo arrebato y me agarro a golpes y en eso se subió al camión con mi niño

Chofer detiene su camión y alerta sobre robo de niño en Monterrey

Luego de que el chofer del camión se dio cuenta de lo ocurrido, decidió detener su marcha y llamar a la Policía de Monterrey para solicitar su apoyo y reportar los hechos. Al llegar, los oficiales llevaron a cabo la captura de la mujer presuntamente intoxicada y aseguraron al menor de 3 años de edad.

Familiares de Cecilia, la mamá del niño, acudieron al sitio para pedir justicia por el robo y exigir a las autoridades que el caso sea investigado. La mujer acusada, quien no dio sus datos debido al estado de intoxicación en el que se encontraba, quedó a disposición del Ministerio Público por privación ilegal de la libertad.

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Garcino | N+

SHH