Hallan sin Vida al Presunto Responsable de Feminicidio de Cumbres Mediterráneo en Monterrey

Terminó la búsqueda del presunto responsable del asesinato de Yaneli Pardo, de 38 años, quien fue encontrada sin vida el pasado lunes 3 de noviembre en la colonia Cumbres Mediterráneo, en Monterrey. Autoridades ministeriales confirmaron que el hombre, identificado como Alejandro Garza Treviño, de 40 años, fue localizado muerto dentro de una habitación del Hotel Plaza Oro, ubicado sobre la calle Hidalgo, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, la localización del hombre se logró mediante la geolocalización de su teléfono celular, luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado desplegaran un operativo desde la zona poniente hasta el primer cuadro de Monterrey.

Cuando los agentes ministeriales y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, encontraron el cuerpo del hombre dentro de una tina de baño, con lesiones en muñecas. Los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Investigan móvil del feminicidio en Cumbres Mediterráneo

Garza Treviño era buscado desde la mañana anterior, tras confirmarse que habría sido el presunto responsable del feminicidio de Yaneli Pardo, quien fue violentada y asesinada a balazos en la calle Córcega, en el sector Cumbres Mediterráneo. Cámaras de seguridad y testimonios permitieron establecer su presunta participación en el crimen.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el móvil del ataque podría estar relacionado con un conflicto de tipo comercial, aunque será la Fiscalía de Justicia de Nuevo León la encargada de determinar los motivos exactos.

Con este hallazgo, las autoridades dieron por concluida la búsqueda del presunto responsable y continúan con las diligencias correspondientes para cerrar la carpeta de investigación sobre este caso que ha conmocionado a la comunidad regiomontana.

