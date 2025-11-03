Atropellan a Niña de Tres Años en Juárez, Nuevo León: Conductor Huye del Lugar

Una niña de tan solo tres años, identificada como Xiomara, resultó lesionada luego de ser arrollada por una camioneta en calles de la colonia Loma Naranjo, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:45 de la mañana, cuando varios menores jugaban con una pelota sobre la calle Lomas de Gales, entre Lomas Jamaica y Lomas Santillas. De acuerdo con los reportes, una camioneta en color blanco circulaba por la zona a alta velocidad y sin la precaución necesaria, cuando golpeó a la pequeña, provocando que cayera al pavimento.

Responsable huye del lugar

Testigos señalaron que el conductor frenó por un instante, pero al percatarse del accidente aceleró y huyó, dejando a la menor tendida en el suelo. Ante los gritos de los niños que presenciaron el hecho, los familiares de Xiomara salieron de su vivienda y la trasladaron rápidamente al interior, mientras pedían apoyo a los cuerpos de emergencia.

Minutos después, socorristas de Protección Civil de Juárez arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la pequeña, quien presentaba diversos golpes en el cuerpo y la cabeza. Posteriormente fue llevada a la Clínica 4 del IMSS, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades municipales informaron que ya se cuenta con imágenes del incidente, proporcionadas por el medio local La Última Palabra, las cuales muestran el momento del atropello. Dichas evidencias fueron entregadas a la Fiscalía General de Justicia del Estado para la identificación y localización del presunto responsable.

Vecinos de la zona expresaron su indignación ante lo ocurrido y pidieron mayor vigilancia y control de velocidad en calles donde juegan menores, para evitar que tragedias como esta se repitan.

