Aseguran en Centro de Monterrey Auto Vinculado a Balacera y Robo Ocurridos en García, Nuevo León

La tarde de este lunes 3 de noviembre, fue detenido un hombre que conducía un automóvil presuntamente relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos en el municipio de García. La detención ocurrió sobre la avenida Colón, a unos metros del cruce con la avenida Juárez en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

Elementos de seguridad mencionaron que el vehículo cuenta con un reporte de haber sido utilizado en una balacera registrada días atrás en García. Las autoridades también mencionaron que este auto podría estar implicado en un asalto o robo cometido al poniente del Área Metropolitana de Monterrey, por lo que la investigación continuará.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre los elementos que se encontraron al interior del auto, por lo que se espera que en los próximos días se revelen más detalles de este aseguramiento y sobre la detención del conductor y si estaría relacionado en los hechos delictivos.

Aseguramiento de auto causa caos vial en avenida Colón

Durante la detención, tuvo que ser cerrado uno de los carriles de la avenida Colón para realizar las labores de investigación y resguardo del área, lo que provocó tráfico lento en la zona. En el sitio, los elementos revisaron el interior del vehículo, mientras otros policías solicitaron el apoyo de una grúa para asegurar el vehículo.

El automóvil quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras el conductor, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde será puesto a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

