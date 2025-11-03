Recuperan en Apodaca Dos Cajas Fuertes Presuntamente Robadas en Escobedo, Nuevo León

Elementos de Seguridad Pública recuperaron un vehículo, presuntamente utilizado en un robo en Escobedo, donde los delincuentes transportaban dos cajas fuertes. El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes 3 de noviembre en el cruce de las calles Jazmín y Primavera en la colonia Nueva Las Puentes en Apodaca, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre que Asaltaba Tiendas con una Bolsa de Plástico en el Rostro en Monterrey

La recuperación ocurrió tras un reporte ciudadano que alertaba sobre un coche que circulaba a alta velocidad con personas sospechosas. Elementos de la Policía de Apodaca ubicaron el vehículo señalado y detuvieron a dos sujetos identificados como Edgar Eduardo "N", de 41 años y a Daniel Yovani "N" de 30 años de edad.

Al inspeccionar el interior del automóvil, los policías encontraron dos cajas fuertes; una de ellas presentaba daños visibles en la cerradura y la otra mostraba señales de haber sido forzada. A la zona también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes utilizaron binomios caninos para recolectar posibles evidencias.

Video: Recupera Policía Auto con 2 Cajas Fuertes en Colonia Nueva Las Puentes en Apodaca

Investigan presunto robo en negocio de hambuerguesas en Esobedo

Aunque las autoridades no precisaron el sitio exacto del robo, mencionaron que las cajas fuertes habrían sido sustraídas de un negocio de venta de hamburguesas ubicado sobre la avenida Sendero en la colonia Privadas de Anáhuac en Escobedo, Nuevo León. En ese acto también se habrían llevado 155 mil pesos en efectivo, aparatos electrónicos y cámaras de seguridad.

Los detenidos, el vehículo y los objetos recuperados fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades mencionaron que los sujetos también podrían estar relacionados en el asalto de una pastelería en la colonia Nuevo Las Puentes.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM