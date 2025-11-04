Captura a Otro Presunto Implicado en Ataque a Bar que Dejó 3 Muertos y 6 Heridos en Juárez, NL

Fuerza Civil informó que, la tarde del lunes 3 de noviembre fue capturado otro hombre presuntamente implicado en el ataque al restaurante bar que dejó tres mujeres sin vida y seis personas más heridas la madrugada del pasado 1 de noviembre en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El hombre, identificado como Javier “N” de 21 años de edad, fue detenido durante un operativo estratégico que se llevó a cabo en la colonia Barretal, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La captura se dio en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Politécnica, donde encontraron al hombre con las características físicas y vestimenta, coincidían con la descripción de su objetivo.

Luego de que los elementos de Fuerza Civil lo detuvieran, Javier “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar la investigación por su presunta participación en el ataque al restaurante bar y determinar cuál será su situación jurídica.

Primer detenido por ataque a restaurante bar en Juárez, Nuevo León

El pasado 3 de noviembre se realizó la primera detención de uno de los presuntos responsables del homicidio de tres mujeres y de seis hombre heridos en el restaurante bar del municipio de Juárez, Nuevo León. El hombre, identificado como Jaziel “N” de 20 años de edad, fue capturado en la colonia Colinas de la Morena durante un operativo de seguridad.

Tras su detención e inspección, le fueron decomisados 500 pesos en efectivo 45 bolsas de hierva verde similar a la marihuana, 95 dosis de cristal, 15 bolsitas de polvo blanco parecida a la cocaína, entre otras sustancias ilícitas.

