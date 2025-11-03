Detienen a Presunto Homicida de Tres Mujeres en un Restaurante Bar en Juárez, Nuevo León

Elementos de seguridad informaron este lunes 3 de octubre sobre la detención de un joven presuntamente relacionado en un ataque armado en un restaurante bar ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La detención ocurrió la tarde del domingo 2 de noviembre, cuando elementos de distintas corporaciones de seguridad realizaban un operativo en la colonia Colinas de la Morena. Fue en las calles Fresnos y Palo Blanco, cuando policías visualizaron a un sujeto con actitud sospechosa y que su apariencia era parecida a la del sujeto que ellos buscaban.

Tras detener al hombre y realizarle una inspección le fueron decomisados 500 pesos en efectivo, 45 bolsas de hierva verde similar a la marihuana, 95 dosis de cristal, 15 bolsitas de polvo blanco parecida a la cocaína, entre otras sustancias ilícitas las cuales fueron resguardadas por elementos de seguridad.

El hombre, identificado como Jaziel “N” de 20 años de edad, fue detenido y elementos de seguridad confirmaron que es sospechoso del ataque armado ocurrido en un restaurante bar donde murieron 3 mujeres y al menos 6 hombres resultaron heridos. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre su situación legal y su relación con este hecho.

Este ataque armado ocurrió la madrugada del 1 de noviembre en un restaurante bar ubicado en la colonia Joaquín Garza y Garza en el municipio de Juárez, Nuevo León. En el lugar se llevaba a cabo un festejo por la noche de Halloween, por lo que en el lugar se encontraban algunas personas disfrutando.

Fue alrededor de las 3:00 de la madrugada cuando en el interior de este lugar comenzó un ataque armado que hasta el momento se desconoce el motivo. Horas más tarde se confirmó que tres mujeres fallecieron en distintos hospitales luego de ser trasladadas tras presentar lesiones de arma de fuego.

