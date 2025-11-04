Investigaciones Revelan que Feminicida de Cumbres Mediterráneo y Víctima eran Socios

El feminicidio ocurrido en la colonia Cumbres Mediterráneo, en Monterrey, que terminó con el presunto suicidio del agresor, podría tener como trasfondo una disputa por asuntos financieros. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Yaneli, y su presunto agresor, Alejandro, mantenían una relación profesional como socios en negocios financieros.

El director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esteban Cantú, confirmó que ambos se conocieron cuando trabajaban en un banco, donde comenzó su relación laboral y posteriormente emprendieron actividades económicas en conjunto.

Video: Revela Investigación que Feminicida de Cumbres Mediterráneo y Víctima Eran Socios

Las autoridades sostienen que el móvil del feminicidio podría estar vinculado con un abuso de confianza o una deuda, derivada de esos negocios en común. Minutos antes de ser hallada sin vida junto a su camioneta volcada, Yaneli fue captada por una cámara de seguridad mientras era agredida por Alejandro.

En el video se observa cómo él la ataca físicamente y realiza dos disparos durante un forcejeo, tras el cual ella cae al suelo. Posteriormente, ambos se marchan juntos en el vehículo de la víctima. El director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esteban Cantú, comentó lo siguiente al respecto:

Definitivamente se muestra en el video que se van juntos luego de la agresión en los que no impacta; luego sí hay un impacto en la dama, creemos que se dio cuando iban en movimiento

Hallan muerto a presunto feminicida en hotel de Monterrey

Horas después del crimen, Alejandro, de 40 años, fue encontrado sin vida en un hotel del Centro de Monterrey, donde presuntamente se habría quitado la vida. El hombre llegó al lugar acompañado de otra persona, quien ya se encuentra bajo investigación, al considerarse pieza clave para esclarecer los hechos.

El arma utilizada, un revólver calibre .25, aún no ha sido localizada por las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, la localización del hombre se logró luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León desplegaran un operativo desde la zona poniente hasta centro de Monterrey. El caso continúa bajo investigación para determinar los detalles del móvil económico que habría motivado el ataque.

