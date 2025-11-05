Hombre Muere Atropellado por Dos Vehículos en la Avenida Garza Sada en Monterrey

La mañana de este miércoles 5 de noviembre, un hombre murió atropellado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, cerca de Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Monterrey. Este accidente se registró a la altura de Las Brisas y generó un intenso tráfico vehicular en la zona.

Noticia relacionada: Choque Múltiple Deja Dos Heridos en Blvd. Miguel de la Madrid en Guadalupe, Nuevo León

Aparentemente la víctima intentaba cruzar la avenida Eugenio Garza Sada, pero al llegar al carril de contraflujo, que ya estaba operando, fue impactado por dos vehículos. El hombre fue atropellado primero por una camioneta y posteriormente por un vehículo color blanco, lo que provocó que perdiera la vida en el mismo sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre que murió atropellado. Dentro del área acordonada quedó también el auto color blanco que estuvo involucrado en el accidente. Se espera que dentro de las próximas horas informen que pasará con los conductores implicados en el siniestro.

Video: Muere Hombre Atropellado en Avenida Eugenio Garza Sada y Lázaro Cárdenas en Monterrey

Tráfico en avenida Garza Sada por muerte de hombre atropellado

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y de Tránsito hasta la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Monterrey. El carril de contraflujo donde quedó tendido el cuerpo de la víctima fue acordonado por las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar las indagatorias.

El cierre del carril de contraflujo con dirección de sur a norte, ocasionó tráfico sobre la avenida Eugenio Garza Sada, donde se formaron largas filas de vehículos que avanzaron a vuelta de rueda durante varios minutos, hasta que fue reabierta la circulación, luego de que el cuerpo fue trasladado para realizarle la autopsia de ley.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

SHH