Choque Múltiple Deja Dos Heridos en Blvd. Miguel de la Madrid en Guadalupe, Nuevo León

Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 5 de noviembre se registró un fuerte accidente vial en el municipio de Guadalupe, sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, justo en el cruce con el puente de Lázaro Cárdenas. El percance involucró al menos cinco vehículos, cuatro de ellos con daños severos en la parte frontal y uno más que quedó ubicado bajo el puente, en dirección hacia Monterrey.

El incidente dejó al menos dos personas lesionadas, quienes presentaban golpes diversos y requerían atención médica inmediata. Sin embargo, al momento del reporte, ni Tránsito ni Protección Civil de Guadalupe habían arribado al lugar, lo que generó preocupación entre los automovilistas y peatones que circulaban por la zona, debido a la falta de control y auxilio.

Video: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 5 Noviembre de 205 en Nuevo León? Areli Hernández te lo Dice

Vecinos y automovilistas que transitaban por la zona denunciaron que varias luminarias no funcionan a lo largo del Boulevard Miguel de la Madrid, lo que podría haber sido un factor que contribuyó al accidente. La falta de visibilidad, sumada a la ausencia de autoridades viales, aumentó el riesgo de que se registraran nuevos percances.

De acuerdo con testigos, algunos conductores, pese a las condiciones adversas y al embotellamiento, aceleraban para evitar quedar atrapados en el tráfico, lo que incrementaba el peligro en el área.

Tráfico colapsado desde Juárez y Cadereyta tras choque

El accidente provocó un colapso vial, afectando a cientos de conductores que se dirigían desde Juárez, Cadereyta y Apodaca hacia Monterrey. La fila de vehículos se extendía por varios kilómetros, especialmente en los accesos al puente de Lázaro Cárdenas, donde el flujo vehicular permanecía detenido durante varios minutos. Ante esta situación, se recomienda tomar rutas alternas, principalmente por la zona de Valle Soleado e incorporarse a Ruiz Cortines, aunque dichas opciones también registraban carga vehicular considerable.

Autoridades viales y cuerpos de rescate se les requería para acudir lo antes posible para brindar atención a los heridos y liberar la vía, pues el riesgo de nuevos accidentes se mantenía debido al tráfico detenido, la falta de señalización y las condiciones de poca iluminación en el área.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+