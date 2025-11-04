Confirma Fiscalía que Mujer Murió por Disparos en Cumbres Mediterráneo; Recuperan Videos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la mujer encontrada sin vida en la colonia Cumbres Mediterráneo, en Monterrey, murió a causa de impactos de arma de fuego, de acuerdo con los resultados de la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense. La causa de muerte es por arma de fuego, lesiones craneoencefálicas, y esto es lo que da la causa de muerte del hecho, autoridades establecen relación de confianza y vínculo económico entre la víctima y su agresor.

Las autoridades precisaron que la familia ya reclamó el cuerpo, mientras continúan las investigaciones por feminicidio, al haberse identificado una relación de confianza entre la víctima y el agresor. Durante la conferencia, se aclaró que no eran compañeros de trabajo, pero sí existía entre ellos una relación económica derivada de un vínculo comercial, lo que se investiga como posible móvil del crimen.

Hasta ahora, no se ha confirmado si existía una relación sentimental entre ambos, pero sí se estableció comunicación frecuente y contacto telefónico, elementos suficientes para definir una relación de confianza, según los criterios de investigación en feminicidios.

La Fiscalía descartó que existieran denuncias previas contra el agresor o registros de violencia anteriores. Horas después del ataque, el presunto agresor fue localizado sin vida en un hotel del Centro de Monterrey. De acuerdo con la carpeta de investigación, un taxista declaró haberlo trasladado hasta el lugar.

El hombre ingresó solo a la habitación, donde fue encontrado con lesiones punzocortantes en el cuello, sin señales de intervención de terceros. No se halló carta póstuma ni mensaje que explicara los motivos del hecho.

La Fiscalía recuperó cinco grabaciones de cámaras de seguridad que captaron parte del trayecto y de la discusión entre la víctima y el agresor. Las imágenes permitieron identificar al responsable y confirmar que ambos no eran vecinos de la zona donde ocurrió la agresión. Con pruebas científicas, las autoridades establecieron que la mujer murió por lesiones de proyectil de arma de fuego, mientras que el agresor posteriormente se quitó la vida.

