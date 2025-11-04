Realizarán Cierre Vial en Prolongación Madero en Monterrey; ¿Cuáles son las Rutas Alternas?

La noche de este martes 4 de noviembre se anunció sobre nuevos cierres viales en Monterrey debido a los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro. Las restricciones se llevarán a cabo en la avenida Madero entre la avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León.

Estos cierres afectarán tanto el sentido de Monterrey hacia Guadalupe como en el contrario, lo que podría generar congestionamiento vehicular en la zona durante la noche y primeras horas del miércoles. Los bloqueos comenzarán a partir de las 9:00 de la noche y se mantendrán hasta las 5:00 de la mañana del miércoles 5 de noviembre, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y considerar retrasos en sus trayectos habituales.

Los cierres serán temporales y únicamente se mantendrán durante la noche y madrugada, con el propósito de permitir labores de maniobra y colocación de estructuras relacionadas con la ampliación del sistema de transporte. Elementos de tránsito y señalización auxiliar permanecerán en el punto para guiar el flujo vehicular y evitar accidentes.

¿Cuáles son las rutas alternas por cierres en avenida Madero?

Como rutas alternas, las autoridades informaron que los conductores podrán incorporarse a la calle San Ángel para continuar su recorrido hasta Constituyentes de Nuevo León. Posteriormente, podrán tomar la avenida Constitución para reincorporarse al flujo normal de circulación.

Otra opción es utilizar la avenida Churubusco y salir nuevamente hacia Constituyentes, lo que permitirá rodear la zona de obras. Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación y estar atentos a las indicaciones viales durante la realización de los trabajos nocturnos.

DAGM