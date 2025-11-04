Ciclista es Arrollado por un Automovilista en Límites de Monterrey y San Nicolás, Nuevo León

La mañana de este martes 4 de noviembre, un ciclista fue atropellado cuando circulaba sobre la avenida Manuel L. Barragán en los límites de los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey, Nuevo León.

El accidente ocurrió cuando el ciclista se dirigía de norte a sur sobre esta vía frente a la Ciudad Universitaria cuando fue impactado y proyectado contra un poste por un conductor. De inmediato testigos brindaron ayuda a la víctima y llamaron al 911 para pedir una ambulancia.

Minutos después llegaron paramédicos de Protección Civil de San Nicolás quienes brindaron apoyo al ciclista herido quien fue trasladado hasta una clínica para recibir atención médica. Al sitio también llegaron elementos de la Policía de Monterrey quiene detuvieron al conductor del auto que arrolló a la víctima.

Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar como el auto que impactó al ciclista quedó con el parabrisas completamente destruido debido al impacto contra la víctima. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el estado de salud de la persona arrollada.

Elementos de seguridad analizarán las cámaras de seguridad cercanas en esta zona para visualizar como sucedió el accidente y poder deslindar responsabilidades tras este percance. Por el momento el automovilista permanecerá a disposición de las autoridades correspondientes mientras se resuelve el caso.

Video: Arrollan a Ciclista y Queda Grave en San Nicolás

