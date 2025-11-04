Sofocan Incendio en Empresa de Fabricación de Madera en Parque Industrial Escobedo, Nuevo León

Alrededor de las 06:14 de la mañana de este martes 4 de noviembre, se reportó un incendio en una empresa de fabricación y comercialización de madera, ubicada sobre la calle Textil y la avenida De Las Industrias, en el Parque Industrial Escobedo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La intensa columna de humo negro que se formó por el fugo, alertó a los cuerpos de emergencia que se movilizaron hasta el lugar del siniestro. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo y Bomberos de Nuevo León arribaron al sitio para controlar y sofocar el incendio.

Los elementos de Protección Civil estatal y municipal trabajaron en coordinación con los Bomberos de Nuevo León, utilizando dos líneas presurizadas, mientras que el personal de la empresa maderera ayudó a remover el material con montacargas para evitar que se extendiera el fuego.

¿Qué daños causó el incendio en empresa maderera en el Parque Industrial Escobedo?

De acuerdo con el informe de Protección Civil de Nuevo León, el incendio inició en el área de almacén de la empresa de fabricación de artículos de madera. El fuego consumió cinco columnas de durmientes de 10 por 10 metros y 8 pies de altura.

Luego de al menos dos horas de esfuerzo, rescatistas y bomberos lograron controlar y sofocar el incendio en el área de almacén de la empresa, donde no se reportaron personas lesionadas ni evacuadas. En el lugar permanecen elementos del cuerpo de emergencias enfriando toda la madera, así como personal del inspecciones de Protección Civil de Nuevo León.

