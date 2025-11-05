Se Registra Balacera en Centro de Linares, Nuevo León: Se Enfrentan Policías y Hombres Armados

La tarde de este miércoles oles 5 de noviembre, hombres armados y policías municipales tuvieron un enfrentamiento armado en calles del Centro de Linares, Nuevo León. Este suceso ocurrió en el cruce de la calle 5 de Mayo y Libertad, donde hicieron presencia las autoridades de seguridad.

Luego de que elementos de la Policía de Linares identificaran algunas camionetas con hombres armados comenzó el enfrentamiento por calles del primer cuadro del municipio de Linares. Ante las detonaciones de arma, vecinos y locatarios comenzaron a resguardarse mientras continuaba el despliegue de elementos.

Vecinos de esta zona comentaron haberse sentido con temor debido a que la balacera ocurrió en un horario de mayor transcurso de personas, por lo que pidieron a los elementos de seguridad y autoridades municipales mayor vigilancia para evitar este tipo de enfrentamientos en la vía pública.

Hasta el momento se descartan elementos heridos o detenciones, pero policías comentaron que uno de los sujetos armados se escondió al interior de un domicilio, por lo que se espera que horas más tarde se de a conocer la posible detención de esta persona.

Continúan hechos delictivos en Linares

Este ataque armado se suma a diferentes hechos delictivos registrados en el municipio de Linares, Nuevo León; como lo es el asesinato de Juan Pulido, Secretario de Ayuntamiento de este lugar, el cual ocurrió el pasado 7 de junio mientras se encontraba al interior de su hogar.

Un caso más reciente sucedió el pasado 25 de agosto, cuando elementos de Fuerza Civil abatieron a 4 hombres armados a bordo de una camioneta en el Ejido La Estrella. Este caso ocurrió cuando los presuntos delincuentes dispararon contra la corporación de la policía estatal quienes se encontraban realizando un operativo en la zona.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

DAGM