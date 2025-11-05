Muere Pintor Electrocutado Mientras Trabajaba en Techo de Restaurante en Monterrey

Un pintor murió al electrocutarse mientras trabajaba en la parte alta de un restaurante en el Centro de Monterrey, Nuevo León. El hecho se registró durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre en un negocio de nombre “El Asador” ubicado en la calle Modesto Arreola y la avenida Zaragoza.

El reporte de una persona lesionada por una descarga eléctrica movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León hasta el restaurante. Al arribo de los rescatistas confirmaron el deceso de un hombre de aproximadamente 35 años de edad en el techo del restaurante.

Por su parte, elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también acudieron al reporte para interrumpir el servicio eléctrico y poder comenzar con el rescate del cuerpo del pintor. Hasta el momento, no han dado a conocer la identidad de la víctima.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió un hombre electrocutado en Monterrey?

De acuerdo con lo narrado por testigos, la persona estaba pintando la fachada del local con un rodillo cuando este hizo contacto con el cableado eléctrico de alta tensión, provocando una descarga que causó la muerte del pintor al instante.

Luego de que llegaran elementos de la Policía de Monterrey para resguardar el área, arribaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y peritos para comenzar con la investigación del caso, donde todo apunta a una presunta negligencia; sin embargo, serán las autoridades quien definan cómo ocurrieron los hechos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

