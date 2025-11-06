Matan a Balazos a Empleado del IMSS Cuando Iba a Su Trabajo en Monterrey

Un empleado del IMSS fue asesinado de varios disparos la mañana de este jueves 6 de noviembre cuando presuntamente llegaba a laborar en la colonia Nuevo Repueblo, al sur de la ciudad de Monterrey. La víctima quedó sin vida dentro de su coche y con impactos de bala en el cuerpo.

El homicidio ocurrió minutos después de las 08:00 de la mañana en la calle Privada Ayutla, entre la avenida Morones Prieto y la calle Ayutla. El trabajador del IMSS, quien se desplazaba a bordo de un auto color rojo, fue interceptado por otro conductor que aparentemente le disparó desde otro vehículo en movimiento.

Tras reportarse el ataque armado, oficiales de Fuerza Civil llegaron a la zona y pidieron el apoyo de los elementos de Protección Civil de Monterrey y de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes finalmente confirmaron la muerte del hombre que recibió múltiples impactos de bala.

Investigan homicidio de trabajador del IMSS en Monterrey

El fallecido fue identificado de manera extraoficial como Maximiliano Flores de 40 años de edad, con domicilio en la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Era empleado de la subdelegación del IMSS número 4 en el área de Tesorería, donde fungía como coordinador.

Era a este sitio a donde la víctima se dirigía para iniciar su jornada laborar, antes de que fuera asesinado a balazos en el camino. El lugar donde ocurrió el ataque fue acordonado por elementos de la Policía Estatal de Nuevo León, mientras agentes ministeriales y peritos recababan evidencias del crimen que se dio a plena luz de día y ante la mirada de decenas de automovilistas y comerciantes.

IMSS lamenta muerte de trabajador en Monterrey

Luego de los hechos ocurridos la mañana de este jueves 6 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado donde lamenta la muerte de uno de sus trabajadores en las inmediaciones de la Subdelegación No. 4, ubicada en la avenida Morones Prieto, en Monterrey.

La institución agregó que ayudará a las autoridades en la investigación del caso para esclarecer cómo ocurrieron los hecho y cuál fue el móvil del ataque a balazos contra el empleado del IMSS; así como para dar con él presunto responsable de su muerte.

