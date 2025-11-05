Cierres Viales en Carretera Nacional en Monterrey: ¿Qué Días Serán y en Qué Horarios?

El Gobierno de Monterrey informó que durante los próximos días se realizarán cierres viales nocturnos en la Carretera Nacional debido a las obras del Paso Superior Vehicular en el Circuito El Huajuco.

Noticia relacionada: Registran al Menos Seis Choques en Cruce de Aramberri y Zaragoza en Centro de Monterrey

Las labores se llevarán a cabo a la altura de la avenida La Rioja, donde se reducirá la circulación en el carril lateral de sur a norte por los trabajos de montaje de trabes. La medida forma parte de los avances en la construcción del nuevo puente vehicular que busca mejorar la movilidad en esta concurrida vialidad.

Autoridades municipales detallaron que los cierres comenzarán la noche del miércoles 5 de noviembre y se repetirán los días jueves 6 de noviembre y viernes 7 de noviembre. Durante estas fechas, el tránsito estará limitado de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana en el tramo entre la calle Cervera del Río y la avenida La Rioja.

Se espera que con estos cierres las labores en estas obras avancen lo suficiente para evitar más desvíos en la zona y tráfico pesado. Elementos de Tránsito de Monterrey pidieron tener paciencia a los automovilistas durante estos labores.

Cerrarán temporalmente carril de alta velocidad en Carretera Nacional

Además, la noche del miércoles 5 se restringirá de manera temporal el carril de alta velocidad en sentido de norte a sur, desde las 11:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. para permitir maniobras de construcción en el camellón central.

Autoridades de Monterrey exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones y salir con anticipación, ya que se prevé reducción en la velocidad de circulación. Se informó que el área permanecerá debidamente señalizada y contará con personal de tránsito para orientar el flujo vehicular durante las noches de trabajo.

Historias recomendadas:

DAGM