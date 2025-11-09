Camión de la Ruta 400 se Incendia Tras Presunta Falla Mecánica en Santa Catarina, Nuevo León

La tarde de este domingo 9 de noviembre, el incendio de un camión de la ruta 400 movilizó a cuerpos de emergencia hasta el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El siniestro sucedió en la calle San Antonio en la colonia Provivienda del Poniente.

El incendio fue reportado alrededor de las 3:20 de la tarde, cuando se comenzaron a recibir llamadas de auxilio alertando que un camión del transporte público se estaba quemando. Al sitio acudieron Bomberos de Nuevo León, quienes iniciaron las labores para sofocar el fuego que se extendía en la unidad.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León también participaron en las labores, realizando maniobras para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia otras zonas o estructuras cercanas. Luego de llevar a cabo los trabajos correspondientes, los rescatistas lograron sofocar las llamas minutos después de llegar a este punto.

Se informó que al momento del incendio el camión se encontraba fuera de servicio, por lo que no había pasajeros a bordo, lo que evitó que se registraran personas lesionadas. El vehículo pertenece a la ruta 400, y las autoridades ya investigan las causas que pudieron originar el siniestro y llevar a cabo las sanciones correspondientes de ser necesario.

Incendio en unidad de la ruta 400 alerta a vecinos de la colonia Provivienda del Poniente

Presuntamente el incendio pudo haberse generado por una falla mecánica o eléctrica que inició en la zona del motor y rápidamente se extendió al resto de la unidad. Ángel Gómez, encargado del camión, acudió al sitio y señaló que desconocía las causas exactas del fuego, aunque destacó que el percance únicamente dejó daños materiales.

Este incendió generó temor entre los vecinos de la colonia Provivienda del Poniente, quienes observaron las columnas de humo que se elevaban y se podían observar metros atrás. Elementos de Protección Civil de Nuevo León pidieron a los choferes de estas unidades realizar una revisión a los camiones para descartar más percances como este.

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM