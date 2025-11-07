Camioneta de Valores se Incendia Frente a Parque Industrial en Apodaca, Nuevo León

La tarde de este viernes 7 de octubre, se reportó el incendio de una camioneta de valores sobre la carretera Apodaca-Juárez en Nuevo León. Este percance ocurrió a la altura de la Privada Guajardo, cerca de un parque industrial.

Personal del parque industrial se percataron del incendio de este vehículo, por lo que intentaron apagar las llamas con un extintor y al ver que esta acción no sirvió de mucho, llamaron de inmediato al personal de bomberos para solicitar el apoyo correspondiente.

A este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes de inmediato comenzaron con los labores de sofocación de este siniestro que dejó completamente en cenizas la camioneta de valores. Tras unos minutos combatiendo las llamas, los rescatistas pudieron apagar este incendio.

Hasta el momento se desconoce cuales fueron las razones del incendio, pero no se descarta que una falla mecánica lo originaría. En el sitio permanecen elementos de rescate para descartar cualquier tipo de riesgo. No se han reportado personas lesionada por lo que se espera que los tripulantes de esta unidad apoyen con la información necesaria y determinar la causa del incidente.

Se espera que horas más tarde llegue una grúa para retirar el vehículo incendiado para poder comenzar con los labores de limpieza. En el sitio aún no llega personal de la empresa de este vehículo de valores para brindar apoyo a los sujetos que tripulaban esta unidad.

Video: Se Incendia Camioneta de Valores en Carretera Apodaca Juárez

Camioneta choca contra muro divisorio en avenida Eugenio Garza Sada

Otro percance vial ocurrió durante las primeras horas de este viernes de 7 septiembre, cuando un automovilista terminó encima de un muro divisorio sobre la avenida Eugenio Garza Sada justo en la entrada de un paso a desnivel en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de vialidad investigan si el sujeto conducía bajo efectos de alcohol, por lo que fue detenido para realizarle pruebas médicas y se determina el estado en el conductor viajaba. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre este accidente vial.

