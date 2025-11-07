Automovilista en Presunto Estado de Ebriedad Choca Contra Muro Divisorio en Monterrey

La mañana de este viernes 7 de octubre, un conductor chocó contra un muro de concreto sobre la avenida Eugenio Garza Sada en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades mencionaron que el hombre manejaba en presunto estado de ebriedad.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con la avenida Morones Prieto y la calle Pedro Martínez, en dirección al sur de la ciudad. El automovilista presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad por el carril lateral y, al llegar a la zona donde se divide el paso a desnivel, perdió el control del volante y se impactó contra el muro divisorio de concreto.

Tras el choque, el vehículo quedó encima de la estructura, provocando asombro entre los automovilistas que circulaban por el área. Luego de presenciar el hecho, testigo pidieron ayuda a los cuerpos de rescate, quienes acudieron al lugar para verificar el estado del conductor y controlar la situación.

Aunque el impacto fue considerable, el hombre resultó sin lesiones. Elementos de Tránsito de Monterrey lo retuvieron para trasladarlo ante la autoridad correspondiente, donde se le practicaría un dictamen médico con el fin de determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Accidente automovilístico provoca tráfico lento en avenida Garza Sada

Al sitio llegó una grúa para retirar la camioneta y trasladarla al corralón municipal, donde se quedará mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Este accidente generó largas filas de automovilistas debido a los trabajos realizados para retirar el vehículo, minutos después el área fue liberada.

Elementos de tránsito pidieron a los automovilistas manejar con precaución y en debido caso de consumir bebidas alcohólicas no conducir para evitar este tipo de accidentes que pueden terminar en alguna tragedia o designar a un conductor sobrio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

