Ataque a Balazos Deja Dos Hombres Sin Vida y una Camioneta Volcada en Montemorelos, Nuevo León

La tarde de este viernes 7 de noviembre, una camioneta volcó luego de que sus tripulantes recibieran un ataque a balazos a la altura del kilómetro 210 de la Carretera Nacional en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

Tras la llegada de elementos de seguridad se confirmó que al menos dos personas perdieron la vida debido a este ataque. Tras el fallecimiento del conductor, la camioneta volcó sobre los carriles de la Carretera Nacional quedando en medio de esta vía obstruyendo el paso de los automovilistas.

En este punto llegaron elementos de la Policía de Montemorelos y del Ejército Mexicano quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes. Se espera también la presencial de peritos del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo el lavantamiento de los cuerpos y pruebas que ayuden con la investigación de este ataque.

Debido a que la camioneta quedó volcada sobre la Carretera Nacional, en dirección al municipio de Allende, se han reportado largas filas de autos. Se espera que el tráfico continúe por algunas horas más debido al despliegue de elementos de seguridad, por lo que se pide a los conductores tomar vías alternas y tener paciencia.

Hombres armados atacan a policías en el centro de Linares

Otro ataque armado se registró el pasado 5 de noviembre, cuando sujetos a bordo de una camioneta agredieron a balazos a agentes de la policía municipal. Este caso ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Libertad, en pleno Centro de Linares, Nuevo León.

Este acto preocupó a los habitantes y locatarios de esta zona, debido a que el ataque armado ocurrió en una hora donde los ciudadanos tienen una mayor afluencia en calles del centro de Linares, por lo que pidieron a las autoridades mayor seguridad y patrullajes.

