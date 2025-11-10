Suspenden Clases en Municipios de Puebla el Martes 11 de Noviembre por Frío y Ráfagas de Viento

Este lunes el Frente Frío número 13 y su masa de aire ártico han provocado un descenso importante en la temperatura, así como lluvias torrenciales en algunas zonas del país, por lo que en Puebla se suspendieron las clases en las escuelas.

El frío y las ráfagas de viento se mantendrán durante las próximas horas en las regiones de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Puebla. En la entidad poblana se no hubo actividad presencial en todas las escuelas de todos los niveles para mitigar el riesgo de enfermedades.

No habrá clases en Sierra Norte y Nororiental por Frente Frío No. 13 este martes 11 de noviembre

Debido a las inclemencias del tiempo la SEP en Puebla determinó que las actividades académicas se lleven a cabo a distancia debido al frío y las ráfagas de viento.

El Gobierno del Estado informó que este lunes 10 de noviembre se suspenden las clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona metropolitana del estado.

Clima en Puebla para Hoy 10 de Noviembre de 2025

La determinación se debe a las bajas temperaturas que se registran por la llegada del Frente Frío número 13, y por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

El miércoles regresan a clases todas las escuelas de todos los niveles de Puebla, salvo nuevo aviso.

El fin de la medida es salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niños, adolescentes y jóvenes, quienes recibirán el servicio educativo a distancia con la asesoría de 99 mil 453 docentes, que trabajarán con apoyo de actividades académicas desde los hogares.

El martes 11 de noviembre continuarán en suspensión las escuelas de las Sierras Norte y Nororiental, mientras que las clases serán reanudadas de manera presencial en el horario habitual en el resto de las escuelas del estado.

En el caso de la Sierra Norte y Nororiental las clases se reanudan el próximo miércoles 12 de noviembre

Con información de SEP

JAPR