La mañana de este miércoles se reportó un accidente al interior de la escuela secundaria federal “Melchor Ocampo”, ubicada en el municipio de Atlixco en Puebla; el colapso de una lámina provocó lesiones a cuatro personas.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) confirmó que una lámina del techado del domo instalado en la plaza cívica de la institución se desplomó.

Las fuertes ráfagas de viento desde las primeras horas de este día, habrían provocado que la pesada lámina se desprendiera y colapsara sobre las canchas donde se realizaba un evento deportivo en la Escuela Melchor Ocampo.

Como resultado del accidente, tres menores de edad y un adulto que no forman parte del plantel, resultaron heridos, por lo que de manera inmediata se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para su atención médica.

Las cuatro personas afectadas fueron trasladadas al nosocomio más cercano en Atlixco, para darles la atención necesaria; se sabe que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Personal de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio acudieron y se inició una investigación de los hechos para deslindar responsabilidades.

Después del accidente la comunidad escolar fue retirada del plantel, en tanto se hace una valoración de la estructura del domo. La SEP informó que vigilará de manera permanente los resultados de la investigación para resguardar la seguridad de los alumnos.

Con información de la SEP

