Colapso de Dique Provoca Escurrimiento de Petróleo en Sierra Norte de Puebla

La tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025 se reportó un escurrimiento de petróleo en el paraje conocido como “El Columpio” en el municipio de Xicotepec, mismo que movilizó a personal de Protección Civil del Estado de Puebla y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con las autoridades, dicho incidente se originó por el colapso de un dique que contenía una fuga previa en la comunidad de Cuaxicala de la demarcación de Huauchinango.

Reportan Escurrimiento de Petróleo en El Columpio, Xicotepec, Puebla

Fue Protección Civil Estatal la dependencia que confirmó el escurrimiento de petróleo a través de redes sociales, donde informaron que se realizan labores conjuntas de contención, recuperación del combustible e instalación de barreras para evitar afectaciones.

Asimismo dieron a conocer que hasta el momento se han recuperado cerca de 100 mil litros de hidrocarburo, sin reporte de personas lesionadas. Las acciones de saneamiento y monitoreo ambiental continúan en la zona.

Atienden derrame de petróleo que afectó 800 metros en Huauchinango, Puebla

Personal de Pemex atendió el derrame de crudo que se originó el pasado 23 de agosto en el oleoducto Poza Rica-Salamanca ubicado en el municipio de Huauchinango.

Elementos especializados activaron los protocolos de atención para acudir al lugar afectado. Llevaron a cabo trabajos de contención y recuperación del producto con equipo de presión vacío, retroexcavadoras y barredoras oleofílicas.

Derrame de Petróleo Atendido por Pemex en Ducto en Huauchinango Puebla

A través de un comunicado, Pemex informó que el derrame afectó un tramo de 800 metros.

