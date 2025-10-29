Muere Niño de 12 Años por Explosión de Pirotecnia en Puebla; Su Madre Sobrevive con Quemaduras

Una fuerte explosión por acumulación de fuegos pirotécnicos se registró en un domicilio del municipio de Xiutetelco en Puebla durante la noche del martes 28 de octubre, con saldo de un menor de edad muerto y una mujer herida con quemaduras.

Ante el fuerte estallido que cimbró las casas cercanas, grupos de primera respuesta acudieron a la casa ubicada en la calle Guadalupe Victoria de la comunidad de Xaltipa y confirmaron que en efecto el inmueble se encontraba destruido.

Madre e Hijo Sufren Quemaduras por Explosión de Pirotecnia

Niño de 12 años murió por explosión de pirotecnia en Xiutetelco, Puebla

Los técnicos en atención médica prehospitalaria ingresaron para brindar atención urgente a una mujer quien presentaba quemaduras graves en todo el cuerpo y a un menor de 12 años, quien sufrió la pérdida de sus extremidades inferiores.

La explosión cimbró viviendas cercanas en la comunidad de Xaltipa. Foto: Vive Jalacingo

Sobrevive mujer con quemaduras tras explosión en Xaltipa perteneciente a Xiutetelco

Ambos, madre e hijo fueron trasladados al Hospital General del Teziutlan, sin embargo, trascendió que en el camino, el menor pereció, en tanto la mujer fue internada en el área de terapia intensiva del nosocomio.

Personal del ayuntamiento revisó y acordonó la vivienda, asimismo dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que realice las diligencias de ley, esclarezca los hechos y finque responsabilidades en caso de que la ley lo permita.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR