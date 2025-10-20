Captan Momento Exacto de la Explosión de Polvorín que Destruyó una Vivienda en Puebla

Alrededor de las 2:30 de la mañana de este lunes 20 de octubre se registró una fuerte explosión de un polvorín al interior de una vivienda provocando que esta quedara totalmente destruida en el centro de Ajalpan, Puebla.

El hecho alertó a los vecinos de la zona quienes al salir vieron la casa destruida en donde presuntamente se elaboraba y almacenaba pirotecia; De inmediato movilizó a los cuerpos de emergencias de Protección Civil y la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el inmueble ubicado en el barrio de Fátima.

Video del momento de la explosión de polvorín en Ajalpan,, Puebla

Cámaras de seguridad de viviendas aledañas captaron el momento exacto del estallido que provocó severos daños materiales que se cuantifican en varios miles de pesos.

Explosión por Pirotecnia Clandestina Afecta Dos Viviendas en Ajalpan, Puebla

Al respecto, el Presidente Municipal, Faustino Soriano mencionó que al interior de la vivienda almacenaban polvorín, por lo que será investigado por las autoridades si se trataba de una bodega ilegal.

Afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas ni personas lesionadas, sin embargo, hubo cinco viviendas afectadas con puertas y vidrios rotos, así como fisuras y grietas en muros; Por varias horas se realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para descartar una nueva explosión.

Incendio deja a casa calcinada en la colonia Vista Hermosa Álamos de Puebla

La mañana de este lunes en la colonia Vista Hermosa Álamos de Puebla, una vivienda quedó totalmente calcinada luego de un incendio en su interior.

Bomberos de Protección Civil Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron el siniestro que liquidó diversos artículos; Cabe destacar que de acuerdo a las autoridades, la casa presuntamente estaba en calidad de abandonada por lo que no se portaron víctimas mortales o lesionados.

Las llamas fueron controladas y se realizó la remoción del material combustionado para evitar futuros siniestros en la zona. Las autoridades correspondientes investigarán quien es el propietario del inmueble.

